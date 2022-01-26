Мурашко рассказал об особенностях заболевания «Омикроном» у детей

Дети, согласно экспертным данным, заражаются «Омикрон»-штаммом коронавируса в 2,5 раза чаще, чем другими вариантами. Об этом в среду, 26 января, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«В настоящее время резкий рост заболеваемости из-за заражения штаммом коронавируса «Омикрон» требует особого внимания к здоровью детского населения. По данным экспертов, дети заболевают «Омикроном» в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами коронавируса», — сказал министр на XVIII Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.

Вместе с тем, по словам Мурашко, младенческая смертность в России в 2021 году снизилась до нового минимума в 4,4 смерти на 1 тыс. детей, родившихся живыми.

Ранее в среду власти Москвы решили закрыть на три недели плановую госпитализацию детей из-за роста заболеваемости COVID-19 среди несовершеннолетних. Изменения не распространяются на плановую госпитализацию детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также при других заболеваниях, не допускающих промедления в оказании медицинской помощи.

25 января сообщалось, что эпидемобстановка в московских школах находится под контролем, дистанционно учатся только классы, ушедшие на карантин. В департаменте образования и науки Москвы отметили, что онлайн-обучение является крайней мерой, которую были вынуждены ввести, когда система здравоохранения испытывала большую нагрузку, а сейчас ее мощностей достаточно для лечения пациентов с коронавирусом.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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