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Голикова заявила о занятости 65% коечного фонда для пациентов с COVID-19

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В России на сегодняшний день занято 65% коечного фонда для пациентов с COVID-19. Об этом вице-премьер страны Татьяна Голикова сообщила в среду, 26 января, в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

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«На вчерашний день количество открытых ковидных коек составляло 168,3 тыс. — это на 133 тыс. меньше, чем в пик подъема предыдущей волны заболеваемости. Из этого количества на сегодняшний день занято 65%», — отметила Голикова.

Также она подчеркнула, что за 25 дней января 2022 года смертность в стране снизилась на 22% по сравнению с аналогичным периодом декабря 2021 года, передает агентство городских новостей «Москва».

«Оперативные показатели смертности населения за 25 дней января на 22% меньше аналогичного периода прошлого года и также на 22% меньше 25 дней декабря 2021 года», — сказала вице-премьер.

При этом Голикова заявила, что за последние два дня госпитализация детей выросла на 36,5%.

Президент России Владимир Путин призвал сделать всё возможное для того, чтобы детям продолжали оказывать плановую медицинскую помощь, сообщается на сайте kp.ru.

Отвечая главе государства, вице-премьер сообщила, что правительство подготовит постановление по плановой помощи детям до конца месяца. Всю плановую помощь останавливать не будут, но в самых сложных ситуациях ее могут перевести в неотложный формат. Она заверила, что отдельные виды помощи продолжат оказывать в обычном режиме, сообщает телеканал «360».

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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