Попова назвала число выявленных случаев «Омикрона» в России

На сегодняшний день в России подтверждено 5889 случаев заболевания «Омикрон»-штаммом COVID-19 в 68 регионах страны. Об этом во вторник, 25 января, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме Координационного совета по борьбе с COVID-19.

По ее словам, почти 70% российских пациентов, заболевших новым штаммом COVID-19 «Омикрон», не были вакцинированы, это говорит о том, что прививка защищает и от нового варианта коронавируса.

«Основная часть [пациентов с «Омикроном»] — это внутреннее заражение в стране, это почти 90%», — добавила Попова.

Наращивание темпов вакцинации против коронавирусной инфекции на сегодняшний день крайне актуально, заключила глава Роспотребнадзора.

Ранее в этот день премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается крайне напряженной. По его словам, в регионах наблюдается рост заболеваемости, что вызвано в первую очередь распространением нового штамма коронавируса «Омикрон».

В России за сутки выявили 67 809 случаев COVID-19, госпитализированы 12 837 человек. Наибольшее число случаев подтвержденной коронавирусной инфекции фиксируется в Москве (18 935), Санкт-Петербурге (9722) и Подмосковье (5769).

Накануне гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году, если будут приняты комплексные меры. Он отметил, что для завершения распространения коронавируса необходимо вакцинировать 70% населения в каждой стране.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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