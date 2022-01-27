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В Нижнем Новгороде кассирша украла из банка 26 млн рублей

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Жительница Нижнего Новгорода, работавшая за кассовым аппаратом в Сбербанке, украла из банка 26 млн рублей.

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По данным «Известий», 23-летняя девушка в течение года забирала с работы разные суммы, а 24 января она не пришла на работу.

Подозреваемую задержали и завели против нее уголовное дело. Злоумышленница призналась, что потратила украденные деньги на спортивные ставки и новый смартфон. Кроме того, она рассказала, что увеличила грудь.

На оставшиеся деньги девушка собиралась бежать за границу, однако ее задержали.

31 августа 2021 года стало известно, что бухгалтер в Кировской области похитила около 7 млн рублей у коммерческих предприятий. С января 2016 года по май 2019 года 65-летняя женщина занимала должность бухгалтера в нескольких коммерческих компаниях, чья деятельность связана с производством металлических конструкций.

Зуевский районный суд Кировской области признал женщину виновной и приговорил к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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