МИД России получил письменный ответ США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности

Посол США в Москве Джон Салливан на встрече с замглавы МИД РФ Александром Грушко передал ему письменный ответ США на предложения России по гарантиям безопасности. Об этом 26 января сообщили в МИД РФ.

Встреча Салливана и Грушко состоялась по инициативе американской стороны.

«В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности», — говорится в опубликованном сообщении дипломатического ведомства РФ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил о передаче РФ письменного ответа на предложения по гарантиям безопасности.

26 января госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что в переданных письменных ответах изложен «серьезный дипломатический путь вперед». Он подчеркнул, что власти США готовы к сотрудничеству и коммуникации с РФ.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности удовлетворить просьбу Вашингтона не публиковать ответ, если таковая последует. При этом он отметил, что Москва донесет до российской общественности суть ответа американской стороны.

25 января пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон сообщил Киеву содержание ответа Москве по гарантиям безопасности. Он заметил, что Соединенные Штаты при ответе России учли позицию украинских властей.

24 января в Госдепе объявили, что Белый дом не собирается идти на уступки России в вопросах безопасности, так как ждет ответных действий

В январе 2022 года в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия–НАТО в Брюсселе, после чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предполагает, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.