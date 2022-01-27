Генсек НАТО объяснил наращивание сил альянса на восточном фланге

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в среду, 26 января, заявил, что альянс «работает над деэскалацией» ситуации вокруг Украины и отношений с Россией. При этом НАТО усиливает свое присутствие на восточном фланге для мониторинга ситуации и предоставления гарантий безопасности союзникам. Трансляция велась в Twitter руководителя альянса.

«Мы активно работаем над деэскалацией, но вместе с тем готовимся к худшему варианту развития событий. Поэтому увеличиваем готовность наших сил, наращиваем свое присутствие, в том числе в районах Черного и Балтийского морей. <…> Это направлено на то, чтобы лучше мониторить ситуацию, иметь лучшее представление о ситуации вокруг и на территории Украины, а также для предоставления гарантий нашим союзникам», — отметил он.

Столтенберг уточнил, что в эти регионы будет направлено больше кораблей и военных самолетов.

По его словам, порядка 5 тыс. человек из сил реагирования НАТО под командованием Франции могут быть размещены в течение нескольких дней.

«Такое решение может быть принято Североатлантическим советом в случае необходимости», — указал генсек альянса.

Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова генсека НАТО о возможном усилении присутствия альянса на восточном фланге, заявил, что давно не воспринимает высказывания Столтенберга всерьез, поскольку тот потерял связь с реальностью. Министр также подчеркнул, что Запад должен обеспечить выполнение Украиной Минских соглашений, которые Киев саботирует.

25 января генсек альянса сообщил, что НАТО рассматривает возможность продолжить наращивание присутствия на восточном фланге.

26 января первый зампред комитета нижней палаты российского парламента по международным делам Алексей Чепа заявил, что попытки обвинить РФ в агрессии в сторону Украины являются полным сумасшествием на фоне поставок НАТО вооружения Киеву. Депутат подчеркнул недопустимость спекуляций Запада о якобы исходящей агрессии со стороны России. По его словам, все военные учения Москва проводит на своей территории.

24 января стало известно, что министерство обороны США привело в состояние повышенной готовности 8,5 тыс. военных, на случай если понадобится перебросить их в Европу. Как объяснила позднее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, это решение было предназначено исключительно для поддержки стран восточного фланга НАТО.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в этот же день, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. По его мнению, о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.