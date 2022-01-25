НАТО рассматривает увеличение своего присутствия на Востоке

НАТО рассматривает возможность продолжить наращивание присутствия на восточном фланге. Об этом заявил 25 января в интервью CNN генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Нельзя не допустить недопониманий относительно нашей готовности, приверженности защищать союзников, особенно на восточном фланге альянса», — заявил Столтенберг.

Ранее в этот день Столтенберг заверил, что НАТО не собирается размещать войска на Украине. Об этом же заявил американский президент Джо Байден. Как отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, у главы США нет на это «ни намерений, ни интереса, ни желания».

24 января стало известно, что министерство обороны США привело в состояние повышенной готовности 8,5 тыс. военных, на случай если понадобится перебросить их в Европу. Как объяснила позднее Джен Псаки, это решение было предназначено исключительно для поддержки стран «восточного фланга» НАТО.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в этот же день, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. По его мнению, о ситуации на Украине и якобы планируемого Россией нападения ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.