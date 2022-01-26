Прямой эфир
Общество
У пользователей Apple iCloud возникли проблемы с доступом к системе
Армия
Боевые корабли Северного флота вышли в Баренцево море на учения
Армия
Немецкий танк Второй мировой войны стал мишенью для сирийских военных
Мир
Американский телеканал CNN в сюжете обозначил Харьков российским городом
Экономика
В Берлине призвали исключить энергетику из антироссийских санкций
Общество
Депутат заксобрания Петербурга предложил разработать правила стрит-арта
Мир
Байден начал второй год у власти с падения рейтинга одобрения его работы
Общество
В Москве приостановили плановую госпитализацию детей из-за COVID-19
Наука
Ученые перечислили восемь эффективных препаратов против «Омикрона»
Мир
В Китае назвали иллюзией планы США ослабить роль РФ на энергорынке Европы

Лавров заявил о потере генсеком НАТО связи с реальностью

Глава МИД РФ Лавров: генсек НАТО Столтенберг потерял связь с реальностью
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг потерял связь с реальностью, его заявления трудно рассматривать всерьез. Такое заявление 26 января сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова генсека о возможном наращивании военного присутствия на восточном фланге.

«Знаете, я уже давно никак не рассматриваю его заявления. По-моему, он уже потерял связь с реальностью», — заявил министр в ходе выступления в Госдуме.

Дипмиссия восполнима: чем завершились переговоры России и НАТО
И продолжат ли стороны диалог по гарантиям безопасности

Он также прокомментировал угрозы западных коллег о санкциях для России в случае «вторжения» на Украину. По словам Лаврова, Запад находится «в военном угаре».

«Насчет санкций, мы видим, что наши западные коллеги без преувеличения находятся в каком-то таком военном угаре. Только об этом и говорят: накажем, вы нападете, мы накажем, спасем Украину, мало не покажется», — отметил он, добавив, что западные политики не знают, как выбраться из тупика, в который сами себя загнали.

Днем ранее Столтенберг сообщил, что НАТО рассматривает возможность продолжить наращивание присутствия на восточном фланге. При этом он заверил, что альянс не собирается размещать войска на Украине.

Также 25 января в США заявили, что американские финансовые санкции против РФ в случае «вторжения на Украину» будут жестче, чем в 2014 году, когда рубль подешевел на 50%. Как напомнили в Вашингтоне, тогда Центральный банк России потратил 25% резервов на поддержку национальной валюты. Кроме того, в Белом доме предупредили о подготовке против России ограничений на поставки сложных технологий в дополнение к финансовым ограничениям.

24 января представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией наступлении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией». Он подчеркнул, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине.

В последние недели западные политики и представители СМИ распространяли многочисленные спекуляции на тему возможного «вторжения» России на Украину. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по «вторжению» на Украину, а все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022