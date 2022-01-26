Лавров заявил о потере генсеком НАТО связи с реальностью

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг потерял связь с реальностью, его заявления трудно рассматривать всерьез. Такое заявление 26 января сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова генсека о возможном наращивании военного присутствия на восточном фланге.

«Знаете, я уже давно никак не рассматриваю его заявления. По-моему, он уже потерял связь с реальностью», — заявил министр в ходе выступления в Госдуме.

Он также прокомментировал угрозы западных коллег о санкциях для России в случае «вторжения» на Украину. По словам Лаврова, Запад находится «в военном угаре».

«Насчет санкций, мы видим, что наши западные коллеги без преувеличения находятся в каком-то таком военном угаре. Только об этом и говорят: накажем, вы нападете, мы накажем, спасем Украину, мало не покажется», — отметил он, добавив, что западные политики не знают, как выбраться из тупика, в который сами себя загнали.

Днем ранее Столтенберг сообщил, что НАТО рассматривает возможность продолжить наращивание присутствия на восточном фланге. При этом он заверил, что альянс не собирается размещать войска на Украине.

Также 25 января в США заявили, что американские финансовые санкции против РФ в случае «вторжения на Украину» будут жестче, чем в 2014 году, когда рубль подешевел на 50%. Как напомнили в Вашингтоне, тогда Центральный банк России потратил 25% резервов на поддержку национальной валюты. Кроме того, в Белом доме предупредили о подготовке против России ограничений на поставки сложных технологий в дополнение к финансовым ограничениям.

24 января представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией наступлении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией». Он подчеркнул, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине.

В последние недели западные политики и представители СМИ распространяли многочисленные спекуляции на тему возможного «вторжения» России на Украину. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по «вторжению» на Украину, а все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.