Попытки обвинить РФ в агрессии в сторону Украины являются полным сумасшествием на фоне поставок НАТО вооружения Киеву. Такое заявление 26 января сделал первый зампред комитета нижней палаты российского парламента по международным делам Алексей Чепа.

Он выразил согласие с позицией главы МИД РФ Сергея Лаврова, ранее в этот день заявившего, что генсек НАТО Йенс Столтенберг потерял связь с реальностью.

Депутат подчеркнул недопустимость спекуляций Запада о якобы исходящей агрессии со стороны России. По его словам, все военные учения Москва проводит на своей территории.

«Это внутренние дела России, и никто не вправе регламентировать, как и что нам делать с действиями своих вооруженных сил. С другой стороны, постоянные поставки летального оружия на Украину являются прямым нарушением и Минских договоренностей, и решения Совета Безопасности ООН. При этом транслируются попытки обвинить Россию. Это полное сумасшествие и полное отсутствие любой логики, поэтому с заявлением Лаврова я полностью согласен», — заявил парламентарий в беседе с «Дума ТВ».

Также Чепа указал на то, что Киев не выполняет постановление Совета Безопасности ООН, которое основано на Минских договоренностях.

«Выполнение Минских договоренностей — это тот краеугольный камень, который решит проблему юго-восточной Украины», — резюмировал он.

Соответствующее заявление Лавров сделал ранее в этот день. Комментируя слова генсека НАТО о возможном усилении присутствия альянса на восточном фланге, российский министр заявил, что давно не воспринимает высказывания Столтенберга всерьез, поскольку тот потерял связь с реальностью.

Глава МИДа также подчеркнул, что Запад должен обеспечить выполнение Украиной Минских соглашений, которые Киев саботирует.

24 января представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией наступлении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией». Он подчеркнул, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине.

В последние недели западные политики и представители СМИ распространяли многочисленные спекуляции на тему возможного «вторжения» России на Украину. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по «вторжению» на Украину, а все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. В сложившейся ситуации Киев неоднократно обвинял Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.