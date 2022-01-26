Экологи рассказали о последствиях строительства забора на границе Польши

Строительство Польшей забора на границе с Белоруссией станет катастрофой для экосистемы заповедника «Беловежская пуща». Сообщение об этом 26 января появилось на официальном сайте польского офиса Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Согласно данным организации, под строительство ограждения планируется выделить полосу шириной 200 м вдоль белорусско-польской границы. Из-за этого заповедник лишится около 1 тыс. га леса. Отмечается, что строительные работы уже начались.

«В самый ценный лес Европейской низменности вошла тяжелая техника, и начинается строительство металлической стены на границе. Возвращение колючей проволоки может свести на нет все усилия по защите природы, предпринятые в течение последних 30 лет», — говорится в сообщении фонда.

Представитель польского офиса WWF Томаш Пецольд-Кнежевич, в свою очередь, отметил, что строительство забора серьезно повлияет на экосистему заповедника. Забор перекроет животным пути между польской и белорусской частями пущи, а колючая проволока станет для них смертельной ловушкой. По мнению эксперта, такие действия приведут и к изменению самого статуса Беловежской пущи — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, который теперь войдет в список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой.

Кроме того, говорят экологи, власти Польши нарушили водное законодательство, законы об охране окружающей среды и строительстве, а их решение было санкционировано специальным актом, что позволило обойти ряд процедур, в том числе общественные слушания.

В организации также добавили, что еще в ноябре ЮНЕСКО направило польскому правительству письмо с просьбой разъяснить планируемые действия в связи со строительством забора. Однако запрос до сих пор остается без ответа.

Строительство заграждения высотой более 5 м началось во вторник, 25 января. Длина стены составит 186 км. В будущем заграждение планируют оснастить современными средствами наблюдения.

В начале ноября 2021 года на границе Польши и Белоруссии обострилась ситуация с беженцами. Многочисленная группа мигрантов с Ближнего Востока, находившихся в Белоруссии, подошла к границе с Польшей в лесной полосе. Они резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к этим событиям. 2 декабря США, Канада, Великобритания и ЕС призвали Белоруссию прекратить «организацию незаконной миграции» через границы ЕС, а в США в тот же день ввели новый пакет санкций в отношении республики.