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Экологи рассказали о последствиях строительства забора на границе Польши

WWF: строительство забора на белорусско-польской границе станет катастрофой для Беловежской пущи
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Строительство Польшей забора на границе с Белоруссией станет катастрофой для экосистемы заповедника «Беловежская пуща». Сообщение об этом 26 января появилось на официальном сайте польского офиса Всемирного фонда дикой природы (WWF).

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Согласно данным организации, под строительство ограждения планируется выделить полосу шириной 200 м вдоль белорусско-польской границы. Из-за этого заповедник лишится около 1 тыс. га леса. Отмечается, что строительные работы уже начались.

«В самый ценный лес Европейской низменности вошла тяжелая техника, и начинается строительство металлической стены на границе. Возвращение колючей проволоки может свести на нет все усилия по защите природы, предпринятые в течение последних 30 лет», — говорится в сообщении фонда.

Представитель польского офиса WWF Томаш Пецольд-Кнежевич, в свою очередь, отметил, что строительство забора серьезно повлияет на экосистему заповедника. Забор перекроет животным пути между польской и белорусской частями пущи, а колючая проволока станет для них смертельной ловушкой. По мнению эксперта, такие действия приведут и к изменению самого статуса Беловежской пущи — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, который теперь войдет в список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой.

Кроме того, говорят экологи, власти Польши нарушили водное законодательство, законы об охране окружающей среды и строительстве, а их решение было санкционировано специальным актом, что позволило обойти ряд процедур, в том числе общественные слушания.

В организации также добавили, что еще в ноябре ЮНЕСКО направило польскому правительству письмо с просьбой разъяснить планируемые действия в связи со строительством забора. Однако запрос до сих пор остается без ответа.

Строительство заграждения высотой более 5 м началось во вторник, 25 января. Длина стены составит 186 км. В будущем заграждение планируют оснастить современными средствами наблюдения.

В начале ноября 2021 года на границе Польши и Белоруссии обострилась ситуация с беженцами. Многочисленная группа мигрантов с Ближнего Востока, находившихся в Белоруссии, подошла к границе с Польшей в лесной полосе. Они резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к этим событиям. 2 декабря США, Канада, Великобритания и ЕС призвали Белоруссию прекратить «организацию незаконной миграции» через границы ЕС, а в США в тот же день ввели новый пакет санкций в отношении республики.

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