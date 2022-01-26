Лавров отметил снижение числа желающих «таскать каштаны из огня» для США

За последние годы «человечество повзрослело» и в мире всё меньше желающих «таскать каштаны из огня» для США. Об этом 26 января заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления в Госдуме.

«Жертвовать коренными национальными интересами, таскать, как говорится, каштаны из огня для старших товарищей из Вашингтона и Брюсселя желающих всё меньше», — сказал глава российской дипломатии.

Мир давно перестал быть американоцентричным или западоцентричным и уже никогда не станет однополярным, добавил Лавров.

Как заключил высокопоставленный дипломат, подавляющее большинство государств разделяют принципиальные подходы России, которые не принимают идеологический диктат Запада и геополитические «игры с нулевой суммой».

В ходе выступления в Госдуме Лавров также отметил, что Россия примет ответные меры, если не получит конструктивный ответ на предложения о гарантиях безопасности. Он напомнил, что 21 января по просьбе американских коллег состоялись его переговоры на данную тему с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Американский дипломат пообещал российской стороне уже на этой неделе предоставить письменные, постатейные ответы с разъяснением позиции США по конкретным требованиям, добавил Лавров.

25 января пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что Вашингтон сообщил Киеву содержание ответа Москве по гарантиям безопасности. Он сказал, что Соединенные Штаты при ответе России учли позицию украинских властей. По словам Прайса, США пока не передали документ РФ, но американский ответ «не удивит Москву».

24 января в Госдепе объявили, что Белый дом не собирается идти на уступки России в вопросах безопасности, так как ждет ответных действий, добавив, что только это может гарантировать прогресс в переговорном процессе.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия–НАТО в Брюсселе. После чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, потребовав от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, присоединения к блоку Украины и создания военных баз в постсоветских странах. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.