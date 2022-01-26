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Лавров пообещал ответные меры при продолжении агрессивного курса Запада

Лавров: РФ примет ответные меры, если Запад не даст ответа на предложения по безопасности
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Россия примет ответные меры, если не получит конструктивный ответ на предложения о гарантиях безопасности. Об этом сообщил в среду, 26 января, глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Если конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свой агрессивный курс, то Москва, как не раз заявлял президент, примет необходимые ответные меры», — сказал Лавров.

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Министр напомнил, что 21 января по просьбе американских коллег состоялись его переговоры на данную тему с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Он (Блинкен. — «Известия») заверил, и мы надеемся, что эти заверения будут реализованы, передать нам уже на этой неделе письменные, постатейные ответы с разъяснением позиции США по нашим конкретным требованиям», — отметил Лавров.

Ранее в этот день замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия получила от США некоторые ответы на свои вопросы по предложениям о гарантиях безопасности, но пока только в устной форме. Он подчеркнул, что Москва хочет знать, почему некоторые ее предложения назвали неприемлемыми.

25 января пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что Вашингтон сообщил Киеву содержание ответа Москве по гарантиям безопасности. Он сказал, что Соединенные Штаты при ответе России учли позицию украинских властей. По словам Прайса, США пока не передали документ РФ, но американский ответ «не удивит Москву».

24 января в Госдепе объявили, что Белый дом не собирается идти на уступки России в вопросах безопасности, так как ждет ответных действий, добавив, что только это может гарантировать прогресс в переговорном процессе.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия–НАТО в Брюсселе. После чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, потребовав от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, присоединения к блоку Украины и создания военных баз в постсоветских странах. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

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