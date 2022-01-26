США уведомили Киев о содержании ответа РФ по гарантиям безопасности

Вашингтон сообщил Киеву содержание ответа Москве по гарантиям безопасности. Об этом во вторник, 25 января, в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс. Трансляция велась в Twitter американского внешнеполитического ведомства.

Представитель Госдепа отметил, что Соединенные Штаты при ответе России учли позицию украинских властей.

«Мы не только проинформировали их… но и специально запрашивали их мнения и включили его в документ. Так что сюрпризов там не будет», — подчеркнул он.

По его словам, США пока не передали документ РФ, но американский ответ «не удивит Москву».

«Ответ еще не был передан Москве. Но как только он будет отправлен, мы уведомим», — заключил Прайс.

Накануне в Госдепе объявили, что Белый дом не собирается идти на уступки России в вопросах безопасности, так как ждет ответных действий, добавив, что только это может гарантировать прогресс в переговорном процессе.

По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, Соединенные Штаты готовятся к «жесткому торгу» по теме гарантий безопасности и выдвижению новых требований к России, при этом не забывают о продолжении военного освоения Украины и Черного моря. Член Совфеда уверен, что, после того как Госдепартамент продемонстрировал неготовность идти навстречу России по вопросу о гарантиях безопасности, и прежде всего отказаться от политики «открытых дверей», то содержание письменного ответа на запрос Москвы уже заранее известно.

21 января заместитель МИД РФ Сергей Рябков заявил о принятии «серьезных политических решений», если ответ по гарантиям безопасности со стороны США и НАТО будет разочаровывающим.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия–НАТО в Брюсселе. После чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, потребовав от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, присоединения к блоку Украины и создания военных баз в постсоветских странах. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.