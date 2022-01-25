Пушков предрек следующий раунд расширения НАТО к границам РФ

Соединенные Штаты готовятся к «жесткому торгу» по теме гарантий безопасности и выдвижению новых требований к России, при этом не забывая о продолжении военного освоения Украины и Черного моря. Об этом 25 ноября написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.

«Как мы и предполагали, США попробуют перейти к жесткому торгу, когда любой их шаг будет обусловлен новыми требованиями к России. То есть уже состоявшееся приближение НАТО к нашим границам — этого США мало. Они попытаются навязать нам переговоры об условиях возможного следующего раунда расширения», — отметил Пушков.

Член Совфеда уверен, что, после того как Госдепартамент продемонстрировал неготовность идти навстречу России по вопросу о гарантиях безопасности, и прежде всего отказаться от политики «открытых дверей», то содержание письменного ответа на запрос Москвы уже заранее известно.

24 января представитель Госдепа объявил о том, что Белый дом не собирается идти на уступки России в вопросах безопасности, так как ждет ответных действий, добавив, что только это может гарантировать прогресс в переговорном процессе.

21 января заместитель МИД РФ Сергей Рябков заявил о принятии «серьезных политических решений», если ответ по гарантиям безопасности со стороны США и НАТО будет разочаровывающим.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе. После чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, потребовав от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, присоединения к блоку Украины и создания военных баз в постсоветских странах. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.