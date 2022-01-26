Россия получила от США часть ответов по гарантиям безопасности в устной форме

Россия получила от США некоторые ответы на свои вопросы по предложениям о гарантиях безопасности, но пока только в устной форме. Об этом 26 января сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Он подчеркнул, что Москва хочет знать, почему некоторые ее предложения назвали «неприемлемыми».

«Да, мы уже получили некоторые ответы на наши вопросы пока в устной форме. Но, во-первых, нам хочется знать, почему некоторые наши предложения неприемлемы», — сказал Грушко журналистам.

Замминистра отметил, что при рассмотрении российских предложений по гарантиям безопасности «невозможно возражать», так как они ведут к «укреплению безопасности, снятию военной напряженности и к возможности все-таки перейти на более рациональные способы обеспечения безопасности».

Он также считает, что предложения РФ по гарантиям безопасности — это апелляция к здравому смыслу.

«Наши предложения — это апелляция к здравому смыслу. Если мы спросим любого человека на улице, попросим прокомментировать наши предложения, все они реально отвечают задачам укрепления безопасности и построения мирной архитектуры в Европе и в целом мире», — сказал Грушко.

25 января пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что Вашингтон сообщил Киеву содержание ответа Москве по гарантиям безопасности. Он сказал, что Соединенные Штаты при ответе России учли позицию украинских властей. По словам Прайса, США пока не передали документ РФ, но американский ответ «не удивит Москву».

24 января в Госдепе объявили, что Белый дом не собирается идти на уступки России в вопросах безопасности, так как ждет ответных действий, добавив, что только это может гарантировать прогресс в переговорном процессе.

По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, Соединенные Штаты готовятся к «жесткому торгу» по теме гарантий безопасности и выдвижению новых требований к России, при этом не забывают о продолжении военного освоения Украины и Черного моря. Член Совфеда уверен, что после того как Госдепартамент продемонстрировал неготовность идти навстречу России по вопросу о гарантиях безопасности и прежде всего отказаться от политики «открытых дверей», то содержание письменного ответа на запрос Москвы уже заранее известно.

21 января заместитель МИД РФ Сергей Рябков заявил о принятии «серьезных политических решений», если ответ по гарантиям безопасности со стороны США и НАТО будет разочаровывающим.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия–НАТО в Брюсселе, после чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, потребовав от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, присоединения к блоку Украины и создания военных баз в постсоветских странах. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.