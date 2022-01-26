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В Минпросвещения РФ назвали условие ввода дистанционного обучения

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Дистанционное обучение можно вводить только при необходимости, например при всплеске COVID-19. Об этом в среду, 26 января, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

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«Нельзя сравнивать школы по результатам ЕГЭ. Вот как нельзя вводить дистанционное обучение и заменять традиционное обучение дистанционным обучением, только если это необходимо. Вот пандемия идет, идет всплеск где-то заболевания «Омикроном», чтобы сохранить здоровье детей, мы вынужденно эти меры принимаем», — сказал он на пленарном заседании съезда уполномоченных по правам ребенка.

Он отметил, что как только заболевание отходит, традиционный режим обучения вводится снова.

Ранее в этот день в пресс-службе Минобрнауки рассказали, что около 10% вузов в России сейчас работает дистанционно, почти 90% использует смешанный формат обучения. 82,49% сотрудников вузов и 51,87% студентов очной формы обучения прошли вакцинацию от инфекции.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос перевода школьников и студентов на дистанционное обучение из-за новой волны коронавируса находится в компетенции оперштаба по борьбе с инфекцией, но таких планов там пока нет.

25 января в столичном департаменте образования и науки сообщили, что эпидобстановка в московских школах находится под контролем, дистанционно учатся только классы, ушедшие на карантин. Также отмечалось, что онлайн-обучение является крайней мерой, которую были вынуждены ввести, когда система здравоохранения испытывала большую нагрузку, а сейчас ее мощностей достаточно для лечения пациентов с коронавирусом.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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