Прямой эфир
Общество
У пользователей Apple iCloud возникли проблемы с доступом к системе
Армия
Боевые корабли Северного флота вышли в Баренцево море на учения
Армия
Немецкий танк Второй мировой войны стал мишенью для сирийских военных
Мир
Американский телеканал CNN в сюжете обозначил Харьков российским городом
Экономика
В Берлине призвали исключить энергетику из антироссийских санкций
Общество
Депутат заксобрания Петербурга предложил разработать правила стрит-арта
Мир
Байден начал второй год у власти с падения рейтинга одобрения его работы
Общество
В Москве приостановили плановую госпитализацию детей из-за COVID-19
Наука
Ученые перечислили восемь эффективных препаратов против «Омикрона»
Мир
В Китае назвали иллюзией планы США ослабить роль РФ на энергорынке Европы
Сюжет:

В Минобрнауки рассказали о формате работы вузов на фоне коронавируса

Минобрнауки: в настоящее время все вузы используют дистанционный или смешанный формат обучения
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 10% вузов в России сейчас работают дистанционно, почти 90% используют смешанный формат обучения. Об этом 26 января сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

Май в конце тоннеля: станет ли «Омикрон» последним штаммом вируса
Весной коллективный иммунитет россиян достигнет 80%

«В настоящее время все вузы используют дистанционный или смешанный формат обучения. Смешанный формат обучения действует в 89,4% вузов. Исключительно дистанционные образовательные технологии используют в 10,6% вузах», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Также в ведомстве рассказали, что 82,49% сотрудников вузов и 51,87% студентов очной формы обучения прошли вакцинацию от коронавируса.

Отмечается, что подведомственные министерству учебные заведения могут «самостоятельно и оперативно реагировать на развитие эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе» и переходить на удаленный способ работы.

25 января сообщалось, что эпидемобстановка в московских школах находится под контролем, дистанционно учатся только классы, ушедшие на карантин. В департаменте образования и науки Москвы отметили, что онлайн-обучение является крайней мерой, которую были вынуждены ввести, когда система здравоохранения испытывала большую нагрузку, а сейчас ее мощностей достаточно для лечения пациентов с коронавирусом.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022