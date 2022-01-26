В Минобрнауки рассказали о формате работы вузов на фоне коронавируса

Около 10% вузов в России сейчас работают дистанционно, почти 90% используют смешанный формат обучения. Об этом 26 января сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

«В настоящее время все вузы используют дистанционный или смешанный формат обучения. Смешанный формат обучения действует в 89,4% вузов. Исключительно дистанционные образовательные технологии используют в 10,6% вузах», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Также в ведомстве рассказали, что 82,49% сотрудников вузов и 51,87% студентов очной формы обучения прошли вакцинацию от коронавируса.

Отмечается, что подведомственные министерству учебные заведения могут «самостоятельно и оперативно реагировать на развитие эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе» и переходить на удаленный способ работы.

25 января сообщалось, что эпидемобстановка в московских школах находится под контролем, дистанционно учатся только классы, ушедшие на карантин. В департаменте образования и науки Москвы отметили, что онлайн-обучение является крайней мерой, которую были вынуждены ввести, когда система здравоохранения испытывала большую нагрузку, а сейчас ее мощностей достаточно для лечения пациентов с коронавирусом.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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