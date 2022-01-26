Правительство выделит свыше 20 млрд рублей на лекарства для больных COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из Резервного фонда дополнительно свыше 20 млрд рублей на лекарства для больных COVID-19. Об этом в среду, 26 января, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

«Большая часть средств — свыше 15 млрд рублей — пойдет на приобретение незарегистрированных в России препаратов для лечения пациентов в больницах. Речь идет о приобретении не менее 200 тыс. упаковок молнупиравира и не менее 78 456 упаковок тиксагевимаба+цилгавимаба», — говорится в сообщении.

Также в списке закупок — не менее 3,1 тыс. флаконов сотровимаба и не менее 515 тыс. упаковок ремдесивира.

Отмечается, что закупкой этих препаратов займется Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, подведомственный Минздраву России. Затем лекарства поступят в региональные больницы и поликлиники, а также в федеральные медицинские организации.

«Остальная часть средств — более 5 млрд рублей — будет направлена регионам на обеспечение лекарствами пациентов, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения», — добавили в пресс-службе правительства.

Дополнительное финансирование позволит обеспечить препаратами еще более 830 тыс. человек.

Днем ранее Мишустин назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной. По его словам, в регионах наблюдается рост заболеваемости. Это в первую очередь вызвано распространением нового штамма коронавируса «Омикрон». Он заявил, что в 48 субъектах РФ увеличилось число госпитализаций. Как уточнила глава Роспотребнадзора Анна Попова, рост заболеваемости наблюдается в 83 регионах страны.

22 января правительство России утвердило план дополнительных мер для борьбы с «Омикрон»-штаммом коронавируса.

16 декабря 2021 года регионам было выделено 10 млрд рублей на поддержку больниц, помогающих пациентам с COVID-19. Дополнительные средства также были выделены и на увеличение объемов секвенирования (расшифровки) геномов коронавируса в рамках усиленного эпиднадзора за случаями заболевания.

26 октября того же года правительство дополнительно выделило сфере здравоохранения 56 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Кроме того, правительство выделило 4 млрд рублей за закупку лекарств для заболевших коронавирусом.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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