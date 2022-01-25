Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 83 регионах РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 25 января заявила, что заболеваемость COVID-19 растет в 83 регионах страны.

По словам Поповой, в целом заболеваемость в России на прошлой неделе выросла в два раза по сравнению с предыдущей.

«В Российской Федерации продолжается подъем заболеваемости, и по итогам третьей недели зарегистрировано 339 040 случаев заболевания. Показатель составил 231 [случай] на 100 тыс. населения. И это в два раза выше, чем на предыдущей неделе <...> Тенденция роста отмечается во всех федеральных округах страны <...> рост заболеваемости отмечается в 83 субъектах», — сказала она в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Максимальные показатели заболеваемости отмечаются среди подростков 15-17 лет и взрослых от 30 до 49 лет, добавила Попова.

«Самая активная, высококонтактирующая часть населения, безусловно, в первую очередь реагирует на эту эпидситуацию и вовлекается в нее», — сказала она.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания назвал напряженной ситуацию с COVID-19 в России.

В стране за сутки выявили 67 809 случаев COVID-19, госпитализированы 12 837 человек. Наибольшее число случаев подтвержденной коронавирусной инфекции фиксируется в Москве (18 935), Санкт-Петербурге (9722) и Подмосковье (5769).

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.