Правительство выделит 10 млрд рублей на поддержку больниц в регионах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить регионам 10 млрд рублей на поддержку больниц, помогающих пациентам с COVID-19. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Федеральный центр поможет регионам с ремонтом медицинского оборудования и закупкой расходных материалов для больниц, которые лечат больных коронавирусом. Председатель правительства Михаил Мишустин поручил выделить на эти цели до 10 млрд рублей», — говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что задача поставлена по итогам заседания координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 7 декабря. Источником финансирования станет Резервный фонд правительства.

«Дополнительные средства должны быть выделены и на увеличение объемов секвенирования (расшифровки) геномов коронавируса в рамках усиленного эпиднадзора за случаями заболевания новой инфекцией. Проекты соответствующих нормативных актов должны подготовить и внести в кабмин Минздрав, Минфин и Роспотребнадзор», — отметили в правительстве.

Помимо этого санитарное ведомство в рамках поручения Мишустина обязано представить в правительство предложения по увеличению объема тестирования граждан на коронавирус, в том числе прибывающих в Россию из других стран.

14 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 11 регионах России зафиксирован рост госпитализаций с COVID-19. Наибольший рост — свыше 15% — показали два региона России. Так, в Ингушетии рост составил более 35%, на Сахалине — 25%.

За день до этого Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ вырос до 55,8%. Также она отметила, что в России полностью вакцинированы от коронавируса 68,8 млн граждан, одну дозу вакцины получили 75,5 млн человек.

9 ноября Мишустин заявил, что почти 80 млн доз вакцин от коронавируса поставлено в российские регионы и меры по борьбе с инфекцией в стране усилены.

26 октября правительство дополнительно выделило сфере здравоохранения 56 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Кроме того, правительство выделило 4 млрд рублей за закупку лекарств для заболевших коронавирусом.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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