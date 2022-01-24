Врач назвал нетипичное осложнение при коронавирусе

Кандидат медицинских наук Борис Чурадзе в понедельник, 24 января, рассказал о нетипичном осложнении при коронавирусной инфекции.

Он отметил, что коронавирус поражает любой орган, любую систему организма. Однако нетипичным осложнением он назвал серозный перитонит — воспаление брюшной полости.

«В случае, когда иммунный ответ в результате коронавирусной инфекции становится патологическим, неправильным, брюшная полость может оказаться зоной, где формируются осложнения», — рассказал врач в интервью радио Sputnik.

Чурадзе отметил, что главным проявлением перитонита является комплекс симптомов, который называют «острым животом».

«Это сильная боль в животе, вздутие, отказ от приема пищи, отсутствие стула, интоксикация», — добавил он.

Врач предупредил, что в случае подобных осложнений при коронавирусной инфекции пациентам необходимо обращаться за медицинской помощью.

Ранее, 23 января, в ВОЗ заявили, что будущие варианты коронавируса могут быть более заразными, чем «Омикрон».

Как отмечала 22 января врач-онкодерматолог Екатерина Вертиева, «Омикрон»-штамм может спровоцировать у человека обострение кожных заболеваний, например токсическую эритему, крапивницу. По ее словам, намного реже при коронавирусе поражаются слизистые полости рта.

В тот же день инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что при инфицировании «Омикрон»-штаммом коронавируса болезнь может проявляться как единственным симптомом, так и комплексом. Наличие сразу насморка, головной боли, боли в горле, осиплости и расстройства стула почти на 100% свидетельствует о том, что у человека «Омикрон», отметил врач.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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