В ЛНР прокомментировали идею перенести контактную группу в Стамбул

Самопровозглашенные республики Донбасса не заинтересованы в том, чтобы переносить переговоры трехсторонней контактной группы (ТКГ) из Минска в другое место. Так в беседе с «Известиями» руководство ЛНР отреагировало на предложение Турции собрать стороны конфликта в Стамбуле.

«Нам никаких предложений не поступало, — сказал «Известиям» представитель ЛНР в ТКГ, советник главы республики Родион Мирошник. — Следует понимать, что речь идет только о переговорной площадке, на которой всё равно встречаются представители Киева и Донбасса. Поэтому в данном случае я не придавал бы этому такого большого значения.

Если Украина готова, необходимо как можно скорее возобновить очные встречи ТКГ, которые были перенесены в онлайн из-за пандемии, подытожил переговорщик».

20 января стало известно, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригласил в республику президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, чтобы они могли «уладить разногласия».

Как сообщило, ссылаясь на источники, 20 января агентство «РИА Новости», Турция планирует организовать переговоры в Стамбуле, пригласив «на них в том числе представителей Донбасса и ОБСЕ», и сделать такие встречи «частыми и регулярными».

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Стамбульский синдром: станет ли Турция посредником между РФ и Украиной