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Назван способ выявить «Омикрон»-штамм без теста

Врач Полинг назвала способ выявить «Омикрон»-штамм без теста
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Основные симптомы «Омикрон»-штамма коронавируса могут помочь больным точно понять, чем именно они заразились. Об этом заявила телеканалу NBC News специалист по инфекционным заболеваниям, член консультативного комитета по практике иммунизации и вакцинолог из Atrium Health Wake Forest Baptist в Северной Каролине доктор Кэтрин Полинг.

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«Кашель, заложенность носа, насморк, головная боль и усталость — по-видимому, характерные симптомы варианта «Омикрон»», — рассказала специалист.

Однако в отличие от штамма коронавируса «Дельта» пациенты не теряют вкуса и обоняния. Самым частым симптомом врач назвала боль в горле.

Все симптомы изучены по ранним сообщениям о случаях «Омикрона», а не на научных исследованиях, подчеркнула Полинг. Поэтому стоит обратиться к врачам при появлении первых симптомов.

Данные симптомы помогут сориентироваться при самопроверке на коронавирус, которую утвердил Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

Ранее в воскресенье сообщалось, что о наличии штамма коронавируса «Омикрон» у детей могут свидетельствовать семь признаков. Это высокая температура, усталость, головная боль, боль в горле, насморк, чихание и кашель.

Среди менее распространенных симптомов выделили сыпь и кишечные расстройства, такие как диарея.

23 января директор Центра им. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что «Омикрон» не станет выходом из пандемии коронавируса, так как из-за его быстрого распространения увеличивается вероятность появления более опасной мутации. Предотвратить ее появление можно только вакцинацией 75–80% населения России за полгода, отметил специалист.

22 января правительство России утвердило план дополнительных мер для борьбы с «Омикрон»-штаммом инфекции. В частности, главы регионов РФ по поручению главы правительства Михаила Мишустина должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль.

Днем ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев предположил, что волна распространения штамма «Омикрон» закончится к началу марта.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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