Самбист Новоселов рассказал об ожиданиях от боя с Максом Топором

Боец ММА Максим Новоселов рассказал о подготовке к бою против Максима Щербакова, известного как Макс Топор. Поединок пройдет 28 января на турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Я не боюсь никаких обстоятельств, это обстоятельства должны бояться меня. Выступать в смешанных единоборствах мне легче, это мое. Я сам борец, мне как-то проще работать ногами. Борьба, болевые приемы. Бокс — немного не моя стихия. Тем не менее я и по боксу всех выиграю», — рассказал Новоселов.

Боец напомнил, что он уже встречался с Щербаковым на тренировках.

«Он (Макс Щербаков. — Ред.) растет как боец. У него много поединков уже и на голых кулаках, и по боксу. Но я думаю, что справлюсь», — отметил спортсмен.

Помимо встречи Новоселова и Щербакова в основном карде турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» зрителей ждут еще два поединка. На ринге встретятся Вячеслав Дацик и Зелемхан (Пулеметчик) Дукаев, а также Павел Шульский и Даниял (Т-34) Эльбаев.

Накануне боксер Григорий Дрозд заявил, что Максима Новоселова ждет триумф в поединке с Максимом Топором.

Однако Макс Топор тоже может удивить зрителей. Дрозд напомнил, что в прошлом поединке Топор «вырубил» Дениса (Большого Папу) Вильданова.

«Макс Новоселов — парень с характером, бывший самбист, умеет терпеть. Но Топор показал хорошую скорость, я не ожидал, что он такой резкий и быстрый», — сказал боксер.

РЕН ТВ покажет шоу «Вечер бокса» в пятницу, 28 января. Бои пройдут в прямом эфире. Начало в 23:00.