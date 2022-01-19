РЕН ТВ покажет «Вечер бокса»

В пятницу, 28 января, в студии телеканала РЕН ТВ состоится боксерское шоу «Вечер бокса».

В основном карде зрителей ждет три поединка. На ринге встретятся бойцы Вячеслав Дацик и Зелемхан Дукаев, Павел Шульский и Никита Бачин, а также Максим Новоселов и Макс Щербаков.

РЕН ТВ регулярно проводит турниры, направленные на популяризацию бокса. Так, 17 декабря в Самаре состоялся боксерский турнир «Буря на Волге». В главном поединке Щербаков нанес сокрушительное поражение Денису Вильданову, отправив его в нокаут уже на 15-й секунде первого раунда.

В других боях турнира российский боксер Максим Бабанин одолел камерунца Оливье Дауду Меконго, а самарский боксер Тимур Слащинин победил Тайсона Дижона (камерунец, проживающий в России). Эдгар Гукасян сумел вернуть себе пояс чемпиона WBA Asia South, взяв реванш у Рикардо Вильяльбы.