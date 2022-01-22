Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Путин провел телефонный разговор с Пашиняном
Мир
В Казахстане после беспорядков возбудили 1822 уголовных дела
Мир
Глава ВМС Германии счел невозможным возвращение Крыма в состав Украины
Общество
В РФ утвердили план дополнительных мер по борьбе со штаммом «Омикрон»
Общество
В Москве арестован подозреваемый в основании хакерской группы
Мир
МИД обвинил США в «токсичной» кампании с ложными обвинениями против России
Общество
Правительство поручило ФАС проверить обоснованность цен ПЦР-тестов на ковид
Спорт
Медведев вышел в 1/8 финала Australian Open
Наука
Рогозин запросил у NASA данные об отказе в визе российскому космонавту
Общество
В России с начала пандемии от COVID-19 вылечились более 10 млн человек

Боксер Дрозд спрогнозировал исход боя Дацик–Пулеметчик

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боксер Григорий Дрозд дал прогноз на бои, которые пройдут 28 января на турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В основном карде зрителей ждет три поединка. На ринге встретятся Вячеслав Дацик и Зелемхан (Пулеметчик) Дукаев, Павел Шульский и Даниял Эльбаев, а также Максим Новоселов и Макс (Топор) Щербаков.

«Мне кажется, Дацик набирает обороты. В последнее время он мне начал больше нравиться функциональной подготовкой. Он стал понапористей. Дышит хорошо. Его удары традиционно опасные, если он их доносит. Я думаю, что Пулеметчик столкнется с серьезной силой в лице Дацика», — рассказал Дрозд.

Максима Новоселова ждет триумф в поединке с Максимом Топором, уверен спортсмен.

Щербаков тоже может удивить зрителей. Дрозд напомнил, что в прошлом поединке Топор «вырубил» Дениса (Большого Папу) Вильданова.

«Топор совершил мощный нокаут неожиданно для всех. Большого Папу нокаутировал так жестко. Макс Новоселов — парень с характером, бывший самбист, умеет терпеть. Но Топор показал хорошую скорость — я не ожидал, что он такой резкий и быстрый. Ну и, как водится, может ударить в контратаке <...> Фаворит — Макс Новоселов. Он побрутальнее персонаж. Как боец, мне кажется, он повыносливее. Но ринг покажет. Сложно прогнозировать такие поединки», — уточнил боксер.

20 января Дацик рассказал, что в бою с Дукаевым ему придется уйти от привычных тяжелых ударов.

Дукаев считает, что применять много силы, чтобы победить соперника, не надо. В бою Пулеметчик способен оставаться расслабленным, но сосредоточенным, читать противника и быстро реагировать.

Боксер Максим Бабанин полагает, что за четыре раунда по три минуты Дукаев и Дацик смогут раскрыть свои сильные стороны. Бабанин считает, что Дукаев будет много двигаться и попробует «измотать» соперника.

РЕН ТВ покажет шоу «Вечер бокса» в пятницу, 28 января. Бои пройдут в прямом эфире. Начало в 23:00.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022