Боксер Дрозд спрогнозировал исход боя Дацик–Пулеметчик

Боксер Григорий Дрозд дал прогноз на бои, которые пройдут 28 января на турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В основном карде зрителей ждет три поединка. На ринге встретятся Вячеслав Дацик и Зелемхан (Пулеметчик) Дукаев, Павел Шульский и Даниял Эльбаев, а также Максим Новоселов и Макс (Топор) Щербаков.

«Мне кажется, Дацик набирает обороты. В последнее время он мне начал больше нравиться функциональной подготовкой. Он стал понапористей. Дышит хорошо. Его удары традиционно опасные, если он их доносит. Я думаю, что Пулеметчик столкнется с серьезной силой в лице Дацика», — рассказал Дрозд.

Максима Новоселова ждет триумф в поединке с Максимом Топором, уверен спортсмен.

Щербаков тоже может удивить зрителей. Дрозд напомнил, что в прошлом поединке Топор «вырубил» Дениса (Большого Папу) Вильданова.

«Топор совершил мощный нокаут неожиданно для всех. Большого Папу нокаутировал так жестко. Макс Новоселов — парень с характером, бывший самбист, умеет терпеть. Но Топор показал хорошую скорость — я не ожидал, что он такой резкий и быстрый. Ну и, как водится, может ударить в контратаке <...> Фаворит — Макс Новоселов. Он побрутальнее персонаж. Как боец, мне кажется, он повыносливее. Но ринг покажет. Сложно прогнозировать такие поединки», — уточнил боксер.

20 января Дацик рассказал, что в бою с Дукаевым ему придется уйти от привычных тяжелых ударов.

Дукаев считает, что применять много силы, чтобы победить соперника, не надо. В бою Пулеметчик способен оставаться расслабленным, но сосредоточенным, читать противника и быстро реагировать.

Боксер Максим Бабанин полагает, что за четыре раунда по три минуты Дукаев и Дацик смогут раскрыть свои сильные стороны. Бабанин считает, что Дукаев будет много двигаться и попробует «измотать» соперника.

РЕН ТВ покажет шоу «Вечер бокса» в пятницу, 28 января. Бои пройдут в прямом эфире. Начало в 23:00.