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Дацик рассказал о подготовке к бою с Дукаевым

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Российский боец Вячеслав Дацик рассказал, как готовится к поединку с боксером Зелемханом Дукаевым, также известным по прозвищу Пулеметчик. О подготовке спортсменов к бою в рамках «Вечера бокса» 20 января сообщил канал РЕН ТВ.

Дацик рассказал, что в бою с Дукаевым ему придется уйти от привычных тяжелых ударов.

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«В сражении с Пулеметчиком этот удар будет совершенно бесполезен, так что в него будет нереально попасть, поэтому учусь работать много, серийно и технично», — рассказал Дацик.

Дукаев считает, что применять много силы, чтобы победить соперника, не надо. В бою Пулеметчик способен оставаться расслабленным, но сосредоточенным, читать противника и быстро реагировать.

«Будет вся работа сделана на том, чтобы дать ему больше промахиваться — это его собьет с толку, я уверен, и психологически надавит на него», — рассказал Дукаев.

Боксер Максим Бабанин считает, что за четыре раунда по три минуты соперники смогут раскрыть свои сильные стороны.

«Зелемхан будет на ногах двигаться, захочет его измотать. И Славе надо четко выработать свой план <…> где-то выкидываешь легкий удар, и потом акцент уже», — рассказал Бабанин.

Разница в весе у соперников внушительная: Дацик весит 120 кг, а Дукаев — 80 кг.

РЕН ТВ покажет шоу «Вечер бокса» в пятницу, 28 января.

В основном карде зрителей ждет три поединка. На ринге встретятся Дацик и Дукаев, Павел Шульский и Никита Бачин, а также Максим Новоселов и Макс Щербаков.

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