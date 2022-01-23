МИД Сирии снова потребовал вывода военного контингента США из страны

Министерство иностранных дел Сирии вновь потребовало вывести военный контингент Соединенных Штатов с северо-востока страны, сообщает 22 января сирийское государственное агентство SANA.

«Сирийская Арабская Республика вновь осуждает действия, которые привели к перемещению тысяч сирийских граждан и усугубили их страдания, и требует вывода военного контингента США», — приводит агентство заявление МИДа.

Очередная просьба прозвучала на фоне попытки боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в РФ) захватить тюрьму в городе Хасеке.

Согласно заявлению Дамаска, действия формирований «Сирийских демократических сил» (SDF) и авиации США привели к разрушениям объектов инфраструктуры в провинции Хасеке.

В сирийском внешнеполитическом ведомстве добавили, что «тысячи семей были вынуждены покинуть свои дома в поисках убежища на подконтрольной сирийскому правительству территории». Власти Сирии приравняли действия американских сил и боевиков SDF «к военным преступлениям и преступлениям против человечности».

В субботу телеканал Al Arabiya сообщил, что SDF якобы при поддержке военных США предприняли очередной штурм тюрьмы в Хасеке, где часть зданий продолжают удерживать боевики ИГ. По данным канала, за несколько дней боев курдским «спецназом было уничтожено 56 террористов». Количество жертв среди бойцов SDF увеличилось до 33.

Ранее, 4 января, международная коалиция во главе с США нанесла удары по огневым позициям в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, объяснив это самообороной. В пресс-службе отметили, что коалиция «оставляет за собой право защищать себя и партнеров перед лицом любой угрозы, а также продолжит делать всё возможное для защиты этих сил», поскольку ненаправленные атаки несут угрозы гражданскому населению Сирии.

Ранее, 5 декабря, взрывы прозвучали на американской базе на границе Сирии и Ирака. Отмечается, что несколько взрывов были слышны на территории самой базы в районе Ат-Танф восточнее города Хомс.

В октябре база США и западной коалиции также была обстреляна. Удары по жилым домам и военным казармам были нанесены пятью БПЛА.

В мае президент США Джо Байден продлил санкции в отношении Сирии на год. Таким образом, сохраняются различные ограничительные меры, введенные Вашингтоном поэтапно начиная с 2004 года — это, например, блокировка физических и юридических лиц, находящихся под юрисдикцией США, и запрет на экспорт товаров и услуг американского производства в Сирию.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. США под предлогом борьбы с террористами вторглись на территорию страны без разрешения властей и ООН. Курдские вооруженные формирования при поддержке военных США контролируют на сегодняшний день большую часть провинций Хасеке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.