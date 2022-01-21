Врач заявил о скором вытеснении «Омикроном» других штаммов COVID-19

«Омикрон» вскоре вытеснит предыдущие штаммы коронавируса, заявил в пятницу, 21 января, доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Очень быстро вытеснит все предыдущие штаммы. Собственно, это плюс, потому что «Дельта» приводит к большой летальности и тяжелому течению», — цитирует Жемчугова «РИА Новости».

Врач призвал не акцентировать внимание на прогнозах о дальнейшем росте числа заболевших этим штаммом COVID-19. По его словам, важнее выявить заболевание на ранней стадии — в первые два дня. Это позволит врачам лечить молодых пациентов с более легким «Омикроном» амбулаторно и не нагружать систему здравоохранения.

В этот же день врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что изменение схем лечения коронавируса у заболевших штаммом «Омикрон» не требуется — их лечат теми же препаратами и по одним и тем же правилам. При легких формах заболевания используется симптоматическая терапия: режим, диета, обильная жидкостная нагрузка и препараты, снимающие симптомы заболевания. А в терапии среднетяжелых и тяжелых форм применяются более серьезные препараты, препятствующие образованию тромбов, гормональные препараты, а также моноклональные антитела.

В четверг, 20 января, эксперт Роспотребнадзора оценила вероятность заболеть «Омикроном» после «Дельты» составляет примерно 15–20%. Она отметила, что у большинства вновь заболевших болезнь протекает без симптомов или с симптомами ОРВИ.

В среду, 19 января, глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «Омикрон» нельзя считать более легким вариантом, так как у некоторых людей без иммунитета может наблюдаться тяжелое течение болезни. Он также подчеркнул, что привитые «Спутником V», скорее всего, вообще не заболевают «Омикрон»-вариантом.

Во вторник, 18 января, советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий заявил, что количество заболевших коронавирусом в России может вырасти до 80–90 тыс. в сутки в начале февраля. Он отметил, что при таком развитии волны можно ожидать, что к весне «Омикроном» в России переболеет от 1,5 до 2 млн человек.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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