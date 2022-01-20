Совфед 26 января рассмотрит поправки об индексации пенсий на 8,6%

Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова 20 января сообщила «Известиям», что верхняя палата российского парламента рассмотрит поправки об индексации пенсий на 8,6% неработающим пенсионерам 26 января.

Она выразила уверенность, что Совфед успеет принять соответствующие изменения в январе и уже в феврале российские пенсионеры получат выплаты с учетом индексации на 8,6%.

«У нас пленарное заседание 26 января, в среду. Вот и данный вопрос стоит уже в самом начале одним из первых. Поэтому, безусловно, успеет [одобрить СФ], чтобы с первого февраля выплата пенсии в новых размерах была обеспечена для всех пенсионеров с учетом данного индекса индексации», — подчеркнула сенатор.

Ранее в этот же день Государственная дума на заседании единогласно приняла в третьем, окончательном, чтении поправку об индексации пенсий неработающим пенсионерам. Так, согласно документу, пенсионные выплаты с 1 января 2022 года будут проиндексированы на 8,6%.Также в четверг нижняя палата российского парламента приняла поправку во втором чтении.

Накануне комитет ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов в ходе заседания рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении поправки об индексации пенсий неработающих пенсионеров.

Правительство России 17 января внесло данную норму поправкой в уже принятый в первом чтении законопроект о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера. Пакет поправок 14 января одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности. Как тогда уточнял первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, после индексации средний размер пенсии составит 18 984 рубля.

12 января президент России предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. На совещании с членами правительства глава государства отметил, что принятые ранее решения не смогут покрыть расходы пенсионеров из-за инфляции.

1 января страховые пенсии в России были проиндексированы на 5,9%. Сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации составила 6,4 тыс. рублей. Также с 1 апреля будет выполнена индексация социальных пенсий на 7,7%.