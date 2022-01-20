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Госдума приняла в III чтении поправку об индексации пенсий на 8,6%
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Совфед 26 января рассмотрит поправки об индексации пенсий на 8,6%

Госдума приняла в III чтении поправку об индексации пенсий на 8,6%

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Государственная дума на заседании в четверг, 20 января, единогласно приняла в третьем, окончательном, чтении поправку об индексации пенсий неработающих пенсионеров.

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Так, согласно документу, пенсионные выплаты с 1 января 2022 года будут проиндексированы на 8,6%.

Ранее в этот день Госдума приняла поправку во втором чтении.

Соответствующая норма была внесена поправкой в уже принятый в первом чтении законопроект о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера. Поручение об этом сделал глава государства Владимир Путин. Аргументируя необходимость индексации пенсии выше уровня инфляции, глава государства указал на то, что принятые ранее решения не смогут покрыть расходы пенсионеров из-за роста цен.

Первый зампред Госдумы Александр Жуков уточнял, что по итогам индексации средний размер пенсии составит 18 984 рубля. При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что индексация пенсий на 8,6% для неработающих пенсионеров будет оформлена с 1 января 2022 года независимо от того, когда будет принят соответствующий закон.

Зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова в беседе с «Известиями» объяснила порядок начисления пенсий после принятия данного законопроекта. Так, в случае принятия данного законопроекта в январе, уже в феврале российским пенсионерам, получившим проиндексированные на 5,9% пенсии, выплатят не только проиндексированные на 8,6% выплаты, но и образовавшуюся разницу.

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