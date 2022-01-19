В Крыму ужесточили ограничения по COVID-19

В Крыму вновь стал обязательным домашний режим для граждан старше 60 лет, 50% сотрудников предприятий бюджетной сферы будут работать в дистанционном режиме. Соответствующий указ в среду, 19 января, подписал глава региона Сергей Аксенов.

Согласно распоряжению Аксенова, в указ от 17 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» был внесен ряд изменений.

«С 24 января 2022 года и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, указанные в приложении 14 к настоящему указу, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов», — отмечается в документе.

Предприятия Крыма «независимо от организационно-правовой формы и формы собственности» обязаны перевести сотрудников старше 60 лет на удаленный режим работы. Эта мера распространяется и на индивидуальных предпринимателей.

С 24 января государственные органы региона и власти муниципальных образований обязаны перевести на дистанционный режим работы «до 50% штатной численности работников».

Также в регионе приостановлена диспансеризация населения, которая проводилась «в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования». Углубленная диспансеризация лиц, перенесших коронавирус, продолжится в том же режиме.

В тот же день в Подмосковье продлили меры, принятые ранее в рамках борьбы с распространением коронавируса. Так, до 25 февраля сохраняется удаленный режим работы для 30% сотрудников.

Кроме того, власти региона решили перевести на дистанционный режим работы всех работников в возрасте от 60 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания.

Днем ранее премьер-министр России Михаил Мишустин обратился с призывом к работодателям о переводе сотрудников на удаленную работу в сферах, где это возможно. По словам Мишустина, это касается в первую очередь сотрудников старшего возраста и имеющих хронические заболевания.

Премьер-министр также отметил высокую скорость распространения «Омикрон»-штамма коронавируса.

Как добавила вице-премьер Татьяна Голикова, 60% случаев заболевания COVID-19 в России приходятся на штамм «Дельта», 40% — на «Омикрон» и некоторые другие варианты. Рост заболеваемости COVID-19 в России отмечается в 67 регионах.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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