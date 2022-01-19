В Подмосковье продлили меры по COVID-19

В Подмосковье продлили меры, принятые ранее в рамках борьбы с распространением коронавируса. Так, до 25 февраля сохраняется удаленный режим работы для 30% сотрудников. Об этом в среду, 19 января, сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

«Чтобы облегчить нагрузку медикам, заботящимся о здоровье жителей Подмосковья, и остановить распространение «Омикрона», в регионе до 25 февраля 2022 года сохраняется обязанность работодателей перевести на удаленную работу 30% численности работников без учета привитых и переболевших», — говорится в сообщении.

Кроме того, необходимо перевести на дистанционный режим работы всех работников в возрасте от 60 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания.

При этом гражданам старше 60 лет рекомендовано соблюдать домашний режим.

Днем ранее премьер-министр России Михаил Мишустин обратился с призывом к работодателям о переводе сотрудников на удаленную работу в сферах, где это возможно. По словам Мишустина, это касается в первую очередь сотрудников старшего возраста и имеющих хронические заболевания.

Премьер-министр также отметил высокую скорость распространения «Омикрон»-штамма коронавируса.

Как добавила вице-премьер Татьяна Голикова, 60% случаев заболевания COVID-19 в России приходятся на штамм «Дельта», 40% — на «Омикрон» и некоторые другие варианты. Рост заболеваемости COVID-19 в России отмечается в 67 регионах.

В тот же день советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий сообщил, что количество заболевших COVID-19 в России может вырасти до 80–90 тыс. в сутки в начале февраля. По его словам, согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), только соблюдение масочного режима может снизить цифры заболевших в этот период на 30% — до 60–65 тыс. случаев в день.

14 января вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с «Известиями» указал на то, что Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии за все время существования COVID-19. Ученый отметил, что в свете пятой волны пандемии особо сильно должен беспокоить низкий процент вакцинации среди людей старше 60 лет.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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