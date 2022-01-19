Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В сообщениях о минировании школ в Москве нашли «украинский след»
Армия
Военные РФ разработали ускоренный метод тестирования на коронавирус
Туризм
Египет начнет тестировать туристов на COVID-19
Мир
Украинские журналисты рассказали об отдыхе семьи Зеленского на Сейшелах
Общество
Путин решил не принимать участие в крещенских купаниях
Политика
Песков рассказал о теплых отношениях Путина с Назарбаевым и Токаевым
Экономика
Источники заявили о планах правительства по повышению зарплат бюджетникам
Недвижимость
Средний размер ипотечного кредита вырос на 25% за год
Мир
Сторонники Порошенко попытались перекрыть дорогу к суду в Киеве
Мир
Великобритания поставила Украине несколько тысяч противотанковых ракет

Пользователям Instagram стала доступна новая функция

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новая функция в Instagram под названием «Аватары» стала доступна всем пользователям социальной сети. Об этом сообщил в среду, 19 января, Instagram-аккаунт магазина Big Geek в разделе «Истории».

Ранее аватары были доступны лишь некоторым пользователям платформы. Однако в настоящий момент нововведением могут воспользоваться все желающие.

Асоциальная сеть: из-за чего обвалился Facebook и еще с десяток сервисов
Сколько от этого сбоя потеряла компания и почему ее сотрудники не смогли попасть на рабочие места

Для того чтобы активировать и настроить свой аватар, необходимо зайти во вкладку профиля, выбрать «Настройки», перейти в «Аккаунт» и выбрать пункт «Аватары». Затем следует создать персонажа в соответствии с личными предпочтениями: выбрать ему прическу, цвет кожи и одежду.

По окончании настройки при загрузке «Истории» пользователь сможет добавить свой аватар, выбрав его в разделе наклеек.

Ранее, 9 декабря 2021 года, стало известно, что Instagram намерен вернуть пользователям возможность просматривать новостную ленту в хронологическом порядке. По словам главы администрации сервиса Адама Моссери, соцсеть планирует сделать это в I квартале 2022 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022