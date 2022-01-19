Пользователям Instagram стала доступна новая функция

Новая функция в Instagram под названием «Аватары» стала доступна всем пользователям социальной сети. Об этом сообщил в среду, 19 января, Instagram-аккаунт магазина Big Geek в разделе «Истории».

Ранее аватары были доступны лишь некоторым пользователям платформы. Однако в настоящий момент нововведением могут воспользоваться все желающие.

Для того чтобы активировать и настроить свой аватар, необходимо зайти во вкладку профиля, выбрать «Настройки», перейти в «Аккаунт» и выбрать пункт «Аватары». Затем следует создать персонажа в соответствии с личными предпочтениями: выбрать ему прическу, цвет кожи и одежду.

По окончании настройки при загрузке «Истории» пользователь сможет добавить свой аватар, выбрав его в разделе наклеек.

Ранее, 9 декабря 2021 года, стало известно, что Instagram намерен вернуть пользователям возможность просматривать новостную ленту в хронологическом порядке. По словам главы администрации сервиса Адама Моссери, соцсеть планирует сделать это в I квартале 2022 года.