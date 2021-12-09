Instagram вернет хронологическую ленту

Соцсеть Instagram намерена вернуть пользователям возможность просматривать новостную ленту в хронологическом порядке. Об этом говорится на портале TechCrunch в четверг, 9 декабря.

По словам главы администрации сервиса Адама Моссери во время слушаний в сенате конгресса США, компания верит «в усиление прозрачности и ответственности», а также в «больший контроль».

Отвечая на вопрос о том, могут ли люди пользоваться приложением без того, чтобы «ими манипулировали алгоритмы», Моссери ответил, что возможность пользователям просматривать ленту в хронологическом порядке в компании надеются вернуть уже в 2022 году.

«Я бы хотел, чтобы у меня был конкретный месяц, чтобы сказать вам дату запуска, но пока планируем I квартал 2022 года», — приводит слова Моссери телеканал «360».

Он добавил, что в Instagram может появиться функция «Избранное», позволяющая пользователям выбрать аккаунты, которые будут отображаться в новостной ленте первыми, пишет сайт aif.ru.

Как напоминает НСН, Instagram убрал хронологическую ленту постов в 2016 году, заменив ее алгоритмической. Многие пользователи негативно отреагировали на такой принцип подбора публикаций, пишет сайт kp.ru.

8 декабря глава Instagram Адам Моссери впервые дал показания в конгрессе США и рассказал о нововведениях для безопасности детей и подростков. По его словам, компания Facebook (в нее входит Instagram) знает о «деструктивных последствиях своих алгоритмов», которые провоцируют зависимости и депрессию подростков от социальной сети. По его словам, будет создан ряд опций для проверки, действительно ли пользователю достаточно лет, чтобы пользоваться сервисом. Также планируется создание новой технологии, чтобы искать и удалять аккаунты пользователей младше 13 лет. Также уже используются технологии, чтобы понять, младше или старше 18 лет пользователи.