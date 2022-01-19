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Россияне составили рейтинг лучших городов для успешной карьеры

«Работа.pу»: большинство респондентов назвали Москву лучшим городом для успешной карьеры
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Большинство опрошенных жителей России считают Москву лучшим городом для успешной карьеры. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.pу», которые есть в распоряжении «Известий».

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За столицу проголосовали 76% опрошенных. Второе место занимает Санкт-Петербург — лучшим городом для карьеры его назвали 56% респондентов.

Екатеринбург и Казань указали 32% и 24% респондентов соответственно. Отмечается, что это может быть связано с высокими темпами восстановления региональных рынков труда — и Свердловская область, и Татарстан по итогам 2021 года вошли в топ-10 регионов наибольшим числом открытых за год вакансий.

Карьерные возможности Сочи и Краснодара оценили 18% и 17% участников исследования соответственно. Еще 14% опрошенных отметили перспективы Новосибирска.

Кроме того, в десятку рейтинга также вошли Калининград, Владивосток и Тюмень — их выбрали 12%, 11% и 10% респондентов соответственно. В прошлом году эти города не входили в список лучших городов для успешной карьеры.

Как отметила директор по региональному развитию сервиса Анна Хвостова, города с уклоном в сторону производства и промышленности становятся всё более востребованными для построения карьеры. Это обусловлено высоким спросом на сотрудников в производственной сфере, возникшим из-за пика кадрового голода в 2021 году на рынке труда, добавила она.

«В этом году работники и соискатели сферы производства и промышленности могут рассчитывать на улучшение условий труда и повышение заработной платы в отрасли. Такие изменения помогут привлечь дополнительный кадровый ресурс, что мы и наблюдаем с начала года», — пояснила Хвостова.

Накануне сервис «Работа.ру» изучил, в каких регионах России темпы найма сотрудников и открытия вакансий были самыми высокими по итогам 2021 года. Лидерами по приросту вакансий стали Москва и Московская область. В пятерку также вошли Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодарский край и Новосибирская область.

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