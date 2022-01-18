Названы регионы с самыми быстрыми темпами восстановления рынка труда

Сервис «Работа.ру» изучил, в каких регионах России темпы найма сотрудников и открытия вакансий были самыми высокими по итогам 2021 года. По данным исследования эксперты составили рейтинг городов, в которых рынок труда восстанавливается быстрее всего.

Как отметила директор по региональному развитию сервиса «Работа.ру» Анна Хвостова, в конце минувшего года были зафиксированы рекордные темпы восстановления бизнеса по всей стране. По ее словам, общее число вакансий, открытых на сервисе, приросло на 22% по сравнению с 2020 годом.

«Компании адаптировались к новым реалиям, навязанным мировой пандемией коронавируса, а ключевую роль в общероссийских результатах сыграли крупные региональные компании. Именно поэтому в премии HR Galaxy Awards мы открыли номинацию «Герой региона», в которой любая компания может бесплатно поделиться собственным успешным кейсом и лучшими результатами в HR-отрасли своего города или региона. Подать заявку на премию можно до 1 февраля на сайте мероприятия», — сказала Хвостова.

Лидерами по приросту вакансий по итогам 2021 года стали Москва и Московская область. В пятерку также вошли Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодарский край и Новосибирская область.

В топ-10 регионов с наибольшим числом вакансий попали Тюменская, Свердловская и Саратовская области, республики Татарстан и Башкортостан.

Во всех регионах работодатели особенно нуждались в работниках из сфер торговли, транспорта и логистики, производства и агропрома, а также из сферы офисных служб и бизнес-услуг.

13 января стало известно, что в топ регионов по распространению удаленного режима входят Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Новосибирская области.

В Минтруде отметили, что такой формат занятости наиболее активно используется в финансовых и образовательных организациях, в разработке компьютерного программного обеспечения, а также на железнодорожном транспорте — в сфере логистики пассажирских перевозок.