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Главу таможенной службы Киргизии задержали по подозрению в коррупции
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Главу таможенной службы Киргизии задержали по подозрению в коррупции

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Глава таможенной службы Киргизии Адилет Кубанычбеков задержан по подозрению в коррупции. Об этом сообщила в понедельник, 17 января, пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики.

Отмечалось, что спецслужба получила данные о масштабной коррупции в органах таможенной службы, к которой имели отношение руководство и начальники структурных подразделений.

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Согласно версии ГКНБ, речь идет, в частности, о «лоббировании руководством таможенной службы интересов частных компаний, занимающихся импортом товаров, которым создаются льготные условия».

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по ст. 336 ч. 1 («Коррупция»). Также был задержан и водворен в ИВС СИЗО Кубанычбеков.

Ранее, 14 января, арестованный по подозрению в коррупции начальник радиотехнических войск ВКС России генерал-майор Андрей Кобан был снят с должности. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Речь идет о взятке в 5 млн рублей.

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