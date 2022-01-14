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Обвиненный в коррупции начальник Радиотехнических войск ВКС снят с должности

Начальник Радиотехнических войск ВКС Кобан снят с должности после обвинений в коррупции
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Арестованный по подозрению в коррупции начальник радиотехнических войск ВКС России генерал-майор Андрей Кобан снят с должности.

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Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

«Насколько мне известно, я снят с должности и выведен за штат», — сообщил сам генерал-майор в ходе заседания суда 14 января.

Он также уточнил, что замглавы Минобороны Николай Панков уже подписал приказ об увольнении.

В ходе заседания суд рассматривает ходатайство следователя о продлении срока содержания Копана под стражей до 20 апреля. Генерала заключили в СИЗО еще в ноябре прошлого года, однако об этом стало известно только сейчас, когда следствие попросило продлить срок ареста.

9 декабря военными следователями было возбуждено уголовное дело в отношении ведущего советника управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Александра Лопатина и директора департамента обеспечения авиационным имуществом филиала ПАО «ОАК» Сергея Комасько.

Санкция статьи, по которой проходят фигуранты дела, предусматривает до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

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