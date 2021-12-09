Ведущий советник департамента Минобороны РФ задержан за взятку

Военные следователи задержали в Москве по подозрению в получении крупной взятки ведущего советника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Александра Лопатина. Об этом 9 декабря сообщил источник в правоохранительных органах.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан Лопатин Александр Михайлович, который занимает должность ведущего советника управления департамента МО РФ по обеспечению государственного оборонного заказа. С ним проводятся оперативно-следственные действия, после которых следователи выйдут в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения», — цитирует ТАСС слова источника.

По данным собеседника агентства, Лопатину вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере»). Санкция статьи предусматривает до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

Как сообщили телеканалу РЕН ТВ в пресс-службе Басманного суда Москвы, следствие просит отправить Лопатина под арест до 7 февраля 2022 года.

Ранее, 9 декабря, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что за девять месяцев 2021 года ущерб от коррупционных преступлений составил 13 млрд рублей. По его словам, число уголовных дел о коррупции в текущем году выросло на 15%.

Днем ранее в Москве оперативные сотрудники собственной безопасности полицейского главка задержали начальника уголовного розыска ОВД «Гольяново» по подозрению в получении взятки. Как рассказали в ведомстве, к ним обратился мужчина, который сообщил, что некий гражданин предлагает ему избежать уголовной ответственности с помощью связей в правоохранительных органах за денежное вознаграждение.

До этого, 5 декабря, сообщалось, что первый замглавы администрации подмосковного Солнечногорска Александр Квасников задержан правоохранителями. По некоторым данным, чиновника подозревают в получении взятки. Отмечалось, что с ним работают сотрудники ФСБ.