Задержан первый замглавы администрации Солнечногорска

Первый замглавы администрации подмосковного Солнечногорска Александр Квасников задержан правоохранителями. Об этом 5 декабря сообщает РЕН ТВ.

По некоторым данным, чиновника подозревают в получении взятки. Сейчас с ним работают сотрудники ФСБ. Другие детали дела пока не уточняются.

1 декабря стало известно, что в Челябинской области сотрудники ФСБ задержали бывшего вице-мэра Магнитогорска Валерия Измалкова.

Как сообщили в региональном СУ СК, в период с 2015-го по 2016 год подозреваемый получил от некоего предпринимателя взятку в размере более 1,5 млн рублей за передачу в аренду земельных участков на территории города.

Измалкова отправили под стражу. В следственном изоляторе он проведет как минимум два месяца.