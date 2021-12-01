ФСБ задержала бывшего заммэра Магнитогорска по подозрению во взятке

В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали бывшего вице-мэра Магнитогорска Валерия Измалкова. Информацию об этом 1 декабря подтвердили Ura.ru в пресс-службе ведомства. Как сообщил источник в силовых структурах, экс-заммэра подозревается в получении взятки в то время, когда он работал в городской администрации.

«Речь идет о получении взятки за выделение земельных участков, которую Измалков получил от представителя одной из коммерческих структур», — рассказал собеседник агентства.

В УФСБ также заявили, что сотрудники ведомства осуществляют оперативное сопровождение расследования, которое сейчас проводит Следственный комитет.

Тем временем пресс-служба СУ СК РФ по Челябинской области сообщила, что в отношении Измалкова возбуждено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы города Магнитогорска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ «Получение взятки». Преступление выявлено сотрудниками ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, согласно данным следствия, в период 2015–2016 годов подозреваемый получил от некоего предпринимателя взятку в размере более 1,5 млн рублей за передачу в аренду земельных участков на территории города.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Также решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и предъявлении ему соответствующего обвинения. Расследование дела продолжается, добавили в пресс-службе СК.

Валерий Измалков возглавлял правовое управление муниципалитета Магнитогорска с весны 2005 года до осени 2019-го. Спустя пять лет после начала работы — уже при ныне осужденном за коррупцию главе города Евгении Тефтелеве — его повысили и назначили вице-мэром по имуществу и правовым вопросам. Кроме того, известно, что Виталий Сидоренко — предшественник Измалкова на этом посту — также попал под следствие по обвинению во взяточничестве.

Ранее, 19 ноября, источник сообщил о задержании за взятку двух сотрудников главка МЧС. По его информации, задержанные получили 50 тыс. рублей за паспорта для коммерческих организаций. Отмечалось, что еще одно дело расследуется в отношении посредника во взяточничестве.