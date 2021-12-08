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Общество
В Москве задержан начальник уголовного розыска ОВД «Гольяново»

В Москве задержан начальник уголовного розыска ОВД «Гольяново»

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В Москве оперативные сотрудники собственной безопасности полицейского главка задержали начальника уголовного розыска ОВД «Гольяново» по подозрению в получении взятки. Об этом в среду, 8 декабря, «Известиям» сообщили столичного ГУ МВД России.

Как рассказали в ведомстве, к ним обратился мужчина, который сообщил, что некий гражданин предлагает ему избежать уголовной ответственности с помощью связей в правоохранительных органах за денежное вознаграждение.

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«Также на причастность к указанному противоправному деянию проверяется один из сотрудник ОМВД Росси по району Гольяново г. Москвы. При подтверждении вины сотрудника, он понесёт наказание в уставленном законом порядке», — сказали в МВД.

По данным РЕН ТВ, мужчина передал 3 млн рублей посреднику по просьбе начальника уголовного розыска Виктора Д. Уточняется, что сам сотрудник столичного ОВД денег не получал.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц по статье 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество».

1 декабря стало известно, что в Челябинской области сотрудники ФСБ задержали бывшего вице-мэра Магнитогорска Валерия Измалкова. Как сообщили в региональном управлении СК, в период с 2015 по 2016 год подозреваемый получил от некоего предпринимателя взятку в размере более 1,5 млн рублей за передачу в аренду земельных участков на территории города.

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