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Бастрыкин назвал ущерб от коррупционных преступлений в 2021 году

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что за девять месяцев 2021 года ущерб от коррупционных преступлений составил 13 млрд рублей. По его словам, число уголовных дел о коррупции в текущем году выросло на 15%.

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«За 9 месяцев этого года в следственные органы Следственного комитета поступило 23 тыс. 634 сообщения о коррупционных преступлениях. По результатам их рассмотрения возбуждено 17 тыс. 563 уголовных дела, что на 15% больше, чем за такой же период прошлого года», — рассказал глава комитета в совместном интервью «Интерфаксу» и «Российской газете» в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.

Председатель СК подчеркнул, что за этот же период добровольно возмещено уже более 8 млрд рублей. Также наложен арест на имущество на сумму около 18 млрд рублей. Это в два раза больше, чем за тот же период 2020 года.

По словам Александра Бастрыкина, на сегодняшний день в России борьба с коррупцией ведется «последовательно и системно». Она, как подчеркнул глава СК, включает в себя широкий диапазон принимаемых мер. От «совершенствования законодательства и деятельности правоохранительных органов до воспитания в россиянах нетерпимости к подобным проявлениям».

Глава СК рассказал, что в текущем году среди направленных в суд каждое четвертое дело о даче взятки (1949 или 27%), 16% — о получении взятки (1192).

Бастрыкин также отметил, что коррупция в преимуществе касается правоохранительной сферы, финансовой, сферы образования и науки, здравоохранения и соцобеспечения.

В частности, как подчеркнул глава ведомства, за последние годы в стране отмечается тенденция снижения преступности среди работников органов внутренних дел. В 2011 году перед судом предстали 1678 сотрудников МВД России, а в 2020 году — 1199, то есть на треть меньше.

30 августа сообщалось, что в России был побит восьмилетний рекорд по количеству выявленных коррупционных преступлений. Такие данные были опубликованы в сборнике Генпрокуратуры «О состоянии преступности в РФ за январь–июль 2021 года».

Генпрокуратура констатирует, что почти половина таких преступлений, а именно 12,1 тыс., приходится на факты взяточничества, массив которых за семь месяцев увеличился на 27,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно статистике ведомства, к августу 2021 года размер ущерба от преступлений коррупционной направленности увеличился с 32,4 млрд до 39,4 млрд рублей к тому же периоду 2020-го.

В целом, как резюмировала Генпрокуратура, в России наблюдается четкая и динамичная тенденция к увеличению общего массива преступлений экономического характера. Так, за минувшие семь месяцев их число перевалило за 78 тыс. и выросло практически на 7 тыс. в сравнении с предыдущим годом.

16 августа президент России Владимир Путин поручил выработать предложения о привлечении к ответственности временно исполняющих обязанности должностных лиц субъектов РФ за несоблюдение антикоррупционных стандартов.

Глава государства подписал документ о национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы. Согласно указу лица, занимающие отдельные должности, будут временно ограничены в правах за увольнение с государственной или муниципальной службы в связи с несоблюдением антикоррупционных стандартов.

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