Путин поручил разработать санкции против врио глав регионов за коррупцию

Президент России Владимир Путин 16 августа поручил выработать предложения о привлечении к ответственности временно исполняющих обязанности должностных лиц субъектов РФ за несоблюдение антикоррупционных стандартов.

Разработку порядка привлечения к ответственности президент возложил на правительство и Генеральную прокуратуру.

«Правительству РФ подготовить с участием Генеральной прокуратуры РФ и до 1 августа 2022 года представить предложения по порядку привлечения к ответственности за несоблюдение антикоррупционных стандартов временно исполняющего обязанности высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта РФ», — следует из указа «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы».

Также, согласно указу, лица, занимающие отдельные должности, будут временно ограничены в правах за увольнение с государственной или муниципальной службы в связи с несоблюдением антикоррупционных стандартов.

Ранее в понедельник стало известно, что Путин подписал документ о национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы.

Согласно указу, план противодействия коррупции «реализуется путем осуществления государственными органами, органами местного самоуправления и организациями мероприятий, направленных на предупреждение коррупции и борьбу с ней, а также на минимизацию и ликвидацию последствий коррупционных правонарушений».

Кроме того, президент поручил кабмину до 15 октября представить предложения по улучшению механизма представления сведений о доходах лицами, замещающими государственные должности.