СК раскрыл детали дела ведущего советника департамента Минобороны Лопатина

Военными следователями возбуждено уголовное дело в отношении ведущего советника управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Александра Лопатина и директора департамента обеспечения авиационным имуществом филиала ПАО «ОАК» Сергея Комасько. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Лопатина и Комасько подозревают в получении взятки за содействие при исполнении госконтракта. Дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

По данным следствия, в апреле подозреваемые хотели получить от генерального директора коммерческой организации денежные средства за создание условий для беспрепятственной оплаты изготовленного и поставленного данной организацией в рамках государственного контракта авиационно-технического имущества.

При этом 7 декабря им были переданы техника и оборудование на общую сумму 1 млн 400 тыс. рублей.

В настоящее время решением суда Лопатин отправлен под домашний арест сроком до 7 февраля 2022 года. Следствие продолжает расследование данного дела.

О том, что Лопатин был задержан по подозрению в получении крупной взятки, стало известно ранее в этот день. Санкция статьи, по которой проходят фигуранты дела, предусматривает до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.