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Суд отправил под домашний арест ведущего советника департамента Минобороны

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Басманный суд Москвы отправил под домашний арест ведущего советника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Александра Лопатина. Об этом сообщили в четверг, 9 декабря, в пресс-службе суда.

О том, что Лопатин был задержан по подозрению в получении крупной взятки, стало известно ранее в этот день. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере»).

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Санкция статьи предусматривает до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

В настоящий момент суд отправил Лопатина под домашний арест сроком до 7 февраля 2022 года.

Ранее в этот день глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что за девять месяцев 2021 года ущерб от коррупционных преступлений составил 13 млрд рублей. По его словам, число уголовных дел о коррупции в текущем году выросло на 15%.

Также в четверг сообщалось, что начальник и старший инспектор отдела по вопросам миграции МУ МВД «Пушкинское» задержаны в Подмосковье, их подозревают в получении взяток. Согласно данным следствия, подозреваемые получали взятки от коммерсанта. Общая сумма взяток составила 1,7 млн рублей.

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