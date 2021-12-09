Суд отправил под домашний арест ведущего советника департамента Минобороны

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест ведущего советника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Александра Лопатина. Об этом сообщили в четверг, 9 декабря, в пресс-службе суда.

О том, что Лопатин был задержан по подозрению в получении крупной взятки, стало известно ранее в этот день. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере»).

Санкция статьи предусматривает до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

В настоящий момент суд отправил Лопатина под домашний арест сроком до 7 февраля 2022 года.

Ранее в этот день глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что за девять месяцев 2021 года ущерб от коррупционных преступлений составил 13 млрд рублей. По его словам, число уголовных дел о коррупции в текущем году выросло на 15%.

Также в четверг сообщалось, что начальник и старший инспектор отдела по вопросам миграции МУ МВД «Пушкинское» задержаны в Подмосковье, их подозревают в получении взяток. Согласно данным следствия, подозреваемые получали взятки от коммерсанта. Общая сумма взяток составила 1,7 млн рублей.