Начальник Радиотехнических войск ВКС арестован за получение взятки

Начальник Радиотехнических войск ВКС России Андрей Кобан арестован по подозрению в получении взятки в 5 млн рублей. Это в пятницу, 14 января, следует из материалов суда.

Суд рассматривает ходатайство следователя о продлении срока содержания Кобана под стражей до 20 апреля.

Отмечается, что генерала заключили в СИЗО еще в ноябре прошлого года, однако об этом стало известно только сейчас, когда следствие попросило продлить срок ареста.

9 декабря военными следователями было возбуждено уголовное дело в отношении ведущего советника управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Александра Лопатина и директора департамента обеспечения авиационным имуществом филиала ПАО «ОАК» Сергея Комасько.

Санкция статьи, по которой проходят фигуранты дела, предусматривает до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.