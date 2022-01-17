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В Госдуме исключили введение полного локдауна из-за «Омикрона»

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Введение полного локдауна в России из-за штамма коронавируса «Омикрон» маловероятно, считает председатель комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Об этом он заявил в понедельник, 17 января, в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия», приуроченной к году со дня начала массовой вакцинации от COVID-19 в России. Трансляция ведется на сайте.

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По его словам, Россия готова к новой волне коронавируса: укрепляется первичное звено здравоохранения, кадровый резерв.

Говоря о вероятности введения в стране полного локдауна, Хубезов отметил, что она практически равна нулю.

«Остальные ограничительные мероприятия зависят от обстановки в том или ином регионе. Всё будет зависеть от конкретной обстановки. Как показывает опыт зарубежных стран, ситуация везде разная, поэтому спрогнозировать ситуацию с «Омикроном» в нашей стране сложно», — подчеркнул он.

14 января вирусолог член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с «Известиями» указал на то, что Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии за всё время существования COVID-19. 13 января премьер-министр России Михаил Мишустин поручил оценить готовность медучреждений к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с COVID-19 на фоне распространения «Омикрон»-штамма.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн, в свою очередь, выразил мнение, что пятая волна коронавируса будет серьезной и принесет рекорды по заболеваемости.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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