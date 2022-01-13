Эпидемиолог спрогнозировал рекорды по заболеваемости коронавирусом

Пятая волна коронавируса будет серьезной и принесет рекорды по заболеваемости, считает главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Известиями».

«Конечно, пятая волна коронавирусной инфекции неизбежна. На мой взгляд она будет очень серьезной и, вполне вероятно, даст нам рекорды по заболеваемости, так как штамм «Омикрон» отличается высоким уровнем зараженности. Но остается надежда, что благодаря невысокому уровню летальности вируса наша страна не будет бить рекорды по смертности. В любом случае нагрузка на систему здравоохранения будет колоссальной», — сказал он в четверг, 13 января.

Альтштейн отметил важность соблюдения ограничительных мер, которые уменьшат количество контактов между людьми — ношение масок, социальную дистанцию, самоизоляцию. Кроме того, эксперт призвал вакцинироваться.

При этом специалист выразил мнение, что штамм «Омикрон» так же опасен для детей, как и другие вариации коронавирусной инфекции.

«Он не должен вызывать особые проблемы у детей, так как летальность среди них низкая. Главной опасностью нового штамма является его высокий уровень распространения», — заключил Альтштейн.

Ранее в этот день премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 14 января оценить готовность медучреждений к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с COVID-19 на фоне распространения «Омикрон»-штамма. Отмечалось, что к 14 января Минздрав РФ должен подготовить для сотрудников call-центров памятку по работе с обращениями людей, у которых подтвержден диагноз COVID-19 и которые лечатся дома.

Глава правительства также отметил, что, несмотря на то,что ситуация с распространением коронавируса кардинально отличается от прошлогодней, однако риски новых волн заболеваемости все еще остаются. По его словам, к концу 2021 года доля тех, кто сделал прививку первым компонентом, в целом по миру приблизилась к 60%. Премьер-министр РФ добавил, что это несколько миллиардов человек.

Накануне глава Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что в Москве у 30% заболевших COVID-19 выявлен штамм «Омикрон». В тот же день вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что в стране выявлено 698 случаев «Омикрон»-штамма коронавируса, большая часть из них зафиксирована в Московском регионе.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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